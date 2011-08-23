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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 08:49 BJT

《外汇动态》欧元兑美元买盘据称在1.4340和1.4260附近

0025GMT---欧元兑美元EUR=持稳于1.4358,交易商称在1.4340附近存在欧元买兴.

下档方面,据称在1.4260-1.4270之间有可观的欧元买盘,恰好接近上周五1.4259附近盘中低点所在的支撑位.

上档方面,卖盘从1.4420开始,在1.4450和1.4500上方挂有更多卖单.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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