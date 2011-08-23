〔中国房地产〕民间资本短期不会撤出房市,将通过新金融业态参与投资

路透北京8月23日电---中国住房和城乡建设部政策研究中心报告称,民间资本在短期内不会大规模从房地产市场撤出,中长期仍会继续参与房地产业,未来以新型金融业态引导民间资本参与房地产业将成为主流趋势.

中国证券报周二刊登该份由住建部政策研究中心与高和资本联合发布的报告称,短期内相对于其他的投资方式,房地产依然是较安全和回报率较高的投资方式,购房置业的传统和住房消费的观念转变也尚需时日.

"新型金融业态有利于将房地产投资从需求端转向供给端,有利于减少供求矛盾...发展直接融资方式投资房地产有利于民间资本进行长期化投资,也有利于房地产业的转型和升级."报告称.

该报告称,民间资本通过新型金融业态参与房地产业将成为未来的趋势,主要方式有房地产信托、房地产私募股权基金、政府或企业债券及REITS.

报告并称,中长期城市化及土地资源稀缺性导致住房供需关系将长期处于偏紧状态.调研中九成以上的受访者对房地产市场保持信心,认为房地产业在未来10年内仍会保持高速发展.

报告测算,山西、温州、鄂尔多斯三地民间资本量分别达到了1万亿元人民币、5,200亿元和2,200亿元.由于投资渠道不畅,相对集中、量级巨大的民间资本投资投机性购房需求过度膨胀,加剧了房地产市场的供求矛盾,对实业发展造成了一定的冲击,房地产价格的上涨也使得财富差距更加扩大.(完)