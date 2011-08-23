《外汇动态》美元/日圆上看77,短线投机者买入美元

0028GMT--东京交易员称,亚洲早盘美元买兴旺盛,因短线操作人士在美元/日圆周五触及纪录低点75.941後做空美元,现在又发现他们在买回.

"他们试图断然推低美元,但终归失败,因此现在他们可能打算上攻,或甚至将美元/日圆推高至77日圆上方,"一位日系银行的交易商称,"投资者仍对干预心存警惕,目前他们不太想继续将美元/日圆推到新的纪录低位."

交易商亦称止损单布置在77日圆附近,如果美元触及该水准则可能略为走高,但或受限于77.30-50区域埋伏的卖单.

亚洲股市开局良好,日经指数回弹0.5%,这亦为美元提供一些支撑.美元/日圆上涨0.1%至76.87日圆,稍早一度升至日高76.94.(完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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