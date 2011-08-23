〔芝加哥期市〕美国小麦、玉米和大豆期货上涨,市场担心天气影响供给

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月23日电---美国小麦、玉米和大豆期货在周二亚洲早盘均温和上涨,因市场担心美国不利天气有可能打压作物单产,造成供给减少.
美国是上述三种农产品的主要出口国.
芝加哥期货交易所(CBOT)美国小麦期货12月合约Wc2触及两个月新高,上涨0.26%至每蒲式耳7.68-1/2美元,延续周一0.7%的涨势.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。