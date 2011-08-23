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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 08:41 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦、玉米和大豆期货上涨,市场担心天气影响供给

路透悉尼8月23日电---美国小麦、玉米和大豆期货在周二亚洲早盘均温和上涨,因市场担心美国不利天气有可能打压作物单产,造成供给减少.

美国是上述三种农产品的主要出口国.

芝加哥期货交易所(CBOT)美国小麦期货12月合约Wc2触及两个月新高,上涨0.26%至每蒲式耳7.68-1/2美元,延续周一0.7%的涨势.

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