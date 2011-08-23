《中国债券市场每日交易备忘》--8月23日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行30亿元人民币一年期央票上午招标,预计中标收益率止升企稳可能性大
财政部和央行300亿元六个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标
武汉商贸控股集团3.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承销
申华控股(600653.SS)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承销
北京京客隆(0814.HK)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承销
特变电工(600089.SS)8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承销
珠江啤酒(002461.SZ)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承销
宏图高科(600122.SS)4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行和南京银行主承销
新汶矿业集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承销
首钢总公司90亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),华夏银行和农业银行主承销
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二、新债上市:
国药控股(1099.HK)30亿元三年期中票1182223,票面利率5.53%
铜陵化工集团7亿元三年期附投资人选择权(2+1)中票1182224,票面利率6.80%
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三、缴款:
国家开发银行160亿元三年期固息债110247,票面利率4.33%
株洲高科集团10亿元七年期固息债1180136,票面利率7.82%
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四、还本付息:
天脊煤化工集团5亿元一年期短融1081271到期兑付,票面利率3.42%
财政部326.9亿元七年期固息国债070014付息,票面利率3.90%
华夏银行(600015.SS)50.6亿元五年期固息金融债071303付息,票面利率4.15%
华夏银行25.6亿元五年期浮息金融债(三个月shibor基准)071304付息,基本利差0.76%
农业发展银行195.2亿元10年期固息债100409付息,票面利率3.50%
索普集团6.3亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1080093付息,票面利率3.91%
武汉凯迪控股投资公司10亿元10年期固息债1080094付息,票面利率6.12%
锦江国际集团20亿元三年期中期票据1082138付息,票面利率3.40%
国开行300亿元30年期固息债110209付息,票面利率4.83%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--各省(区市)正将辖区内各城市的房地产市场运行情况报送住建部,新一轮楼市限购名单最
快8月底出炉.权威人士预计,可能将有30多个二三线城市被纳入限购名单.
--住建部政策研究中心与高和资本日前联合发布的《民间资本与房地产业发展研究报告》
称,短期来看,民间资本不会大规模从房地产市场撤出;中长期看,民间资本仍会继续参与房地
产业.未来,以新型金融业态引导民间资本参与房地产业将成为主流趋势.
--国家统计局8/27发布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月增速28.7%)
==============================================================================(完)
--整理 李宏薇/周晓峰; 审校 曾菱
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。