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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 08:45 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月23日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])

一、新债招标:

中国人民银行30亿元人民币一年期央票上午招标,预计中标收益率止升企稳可能性大

财政部和央行300亿元六个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标

武汉商贸控股集团3.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承销

申华控股(600653.SS)2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承销

北京京客隆(0814.HK)3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承销

特变电工(600089.SS)8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中国银行主承销

珠江啤酒(002461.SZ)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承销

宏图高科(600122.SS)4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行和南京银行主承销

新汶矿业集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承销

首钢总公司90亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),华夏银行和农业银行主承销

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二、新债上市:

国药控股(1099.HK)30亿元三年期中票1182223,票面利率5.53%

铜陵化工集团7亿元三年期附投资人选择权(2+1)中票1182224,票面利率6.80%

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三、缴款:

国家开发银行160亿元三年期固息债110247,票面利率4.33%

株洲高科集团10亿元七年期固息债1180136,票面利率7.82%

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四、还本付息:

天脊煤化工集团5亿元一年期短融1081271到期兑付,票面利率3.42%

财政部326.9亿元七年期固息国债070014付息,票面利率3.90%

华夏银行(600015.SS)50.6亿元五年期固息金融债071303付息,票面利率4.15%

华夏银行25.6亿元五年期浮息金融债(三个月shibor基准)071304付息,基本利差0.76%

农业发展银行195.2亿元10年期固息债100409付息,票面利率3.50%

索普集团6.3亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1080093付息,票面利率3.91%

武汉凯迪控股投资公司10亿元10年期固息债1080094付息,票面利率6.12%

锦江国际集团20亿元三年期中期票据1082138付息,票面利率3.40%

国开行300亿元30年期固息债110209付息,票面利率4.83%

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

--各省(区市)正将辖区内各城市的房地产市场运行情况报送住建部,新一轮楼市限购名单最

快8月底出炉.权威人士预计,可能将有30多个二三线城市被纳入限购名单.

--住建部政策研究中心与高和资本日前联合发布的《民间资本与房地产业发展研究报告》

称,短期来看,民间资本不会大规模从房地产市场撤出;中长期看,民间资本仍会继续参与房地

产业.未来,以新型金融业态引导民间资本参与房地产业将成为主流趋势.

--国家统计局8/27发布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月增速28.7%)

==============================================================================(完)

--整理 李宏薇/周晓峰; 审校 曾菱

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