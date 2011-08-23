〔中股业绩〕武钢股份上半年实现净利12.23亿元,同比增近三成

路透上海8月23日电---中国大型钢铁企业--武汉钢铁股份有限公司(600005.SS)周二公布,上半年公司实现净利润12.23亿元人民币,同比增长26.56%.

公告指出,报告期内营业收入508.22亿元,同比增长23.22%,这主要是由于销售量、销售价格上升所致;但同时,由于原燃料价格和销售成本也有所上升,所以毛利率有所下降.

武钢主要从事热轧产品(热轧板卷、中厚板、大型材、高速线材、棒材、钢坯)、冷轧产品(冷轧及涂镀板、冷轧硅钢)等钢材产品的生产和销售.公司年初计划2011年将生产铁1,730万吨、钢1,805万吨、钢材1,660万吨.

武钢股份2010年实现净利润17.04亿元,同比增12.46%;当年实现营业收入755.97亿元,同比增长40.74%.公司今年4月收购了武钢集团持有的鄂城钢铁77.60%股权等资产,年初起纳入合并财务报表范围.

中国钢铁工业协会此前报告称,上半年,中国钢材需求旺盛,钢材价格总体呈波动上行态势,但其会员企业上半年销售利润率仅为3.14%,同比下降0.4个百分点.预计下半年钢铁产量增速将进一步放缓,产品结构性矛盾更加突出.

武钢股份周一收报3.50元,过去一个月累计跌幅达13.36%.(完)