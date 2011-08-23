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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 09:01 BJT

〔中国个股〕徐工机械称其H股发行方案已获中国证监会批准

路透上海8月23日电---中国大型工程机械生产商--徐州工程机械科技股份有限公司(000425.SZ)周二公告称,公司的H股发行计划近日已获中国证监会批准.

公告指出,中国证监会已核准公司发行不超过5亿9,304.3万股H股(含超额配售7,735.34万股).完成本次发行後,公司可以到香港交易所主板上市.

据汤森路透旗下IFR稍早报导,徐工机械有可能在9月登陆港股.法国巴黎银行(BNPP.PA)、中金公司、瑞士信贷(CS.N)CSGN.VX、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、麦格理(MQG.AX)和摩根士丹利(MS.N)承办徐工机械的IPO案.

徐工机械周一收报22.21元人民币,过去一个月跌9.27%.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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