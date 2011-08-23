〔中国个股〕徐工机械称其H股发行方案已获中国证监会批准

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月23日电---中国大型工程机械生产商--徐州工程机械科技股份有限公司(000425.SZ)周二公告称,公司的H股发行计划近日已获中国证监会批准.
公告指出,中国证监会已核准公司发行不超过5亿9,304.3万股H股(含超额配售7,735.34万股).完成本次发行後,公司可以到香港交易所主板上市.
据汤森路透旗下IFR稍早报导,徐工机械有可能在9月登陆港股.法国巴黎银行(BNPP.PA)、中金公司、瑞士信贷(CS.N)CSGN.VX、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、麦格理(MQG.AX)和摩根士丹利(MS.N)承办徐工机械的IPO案.
徐工机械周一收报22.21元人民币,过去一个月跌9.27%.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。