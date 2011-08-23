〔全球金市〕现货金升至1,910美元上方纪录高位,受经济增长担忧提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月23日电---现货金XAU=周二飙升至历史高点1,910美元上方,有望录得29年来最大月度涨幅,因持续不断的全球经济增长担忧增强了黄金的避险魅力.
现货金XAU=上涨0.8%,创下每盎司1,911.46美元的纪录高位,0023GMT时回落至1,909.49.
美国期金GCcv1上涨1.4%至1,917.9美元的纪录高位,最新报1,912.10.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。