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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 08:56 BJT

〔全球金市〕现货金升至1,910美元上方纪录高位,受经济增长担忧提振

路透新加坡8月23日电---现货金XAU=周二飙升至历史高点1,910美元上方,有望录得29年来最大月度涨幅,因持续不断的全球经济增长担忧增强了黄金的避险魅力.

现货金XAU=上涨0.8%,创下每盎司1,911.46美元的纪录高位,0023GMT时回落至1,909.49.

美国期金GCcv1上涨1.4%至1,917.9美元的纪录高位,最新报1,912.10.

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