〔中国保险〕泰康人寿董事长称拟三年内实现"A+H"股上市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月23日电---中国第四大寿险企业--泰康人寿保险股份有限公司董事长兼首席执行官陈东升表示,泰康人寿拟在三年内实现"A+H"股上市.到今年年底,公司保费规模预计将达900亿元人民币.
中国证券报周二援引他在公司十五周年庆典大会上称,据泰康人寿未来三年的发展战略,泰康人寿将在香港和上海证券交易所上市,并形成保险业务、资产管理、不动产、海外业务和创新业务五大板块的集团攻势.
据其介绍,公司未来五年的规划是使公司资产规模将达1万亿元,年保费规模达2,000亿元,净资产达500亿元,实现税後利润100亿元,客户达1亿人,进入世界500强行列.
截至今年6月底,泰康人寿的总资产近3,300亿元,净资产超过140亿元,偿付能力充足率173%.陈东升预计,到今年年底,公司保费规模将达900亿元(完).
--发稿 周晓峰; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。