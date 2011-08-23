(重发)《中国股市盘前看点》--8月23日

(重发以修改乱码)

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区及德国,法国8月采购经理人指数(PMI)初值

--中国8月汇丰制造业PMI初值

--中国人寿(2628.HK)中期业绩

--美国7月新屋销售年率

**宏观经济及政策面**

--美国副总统拜登周一称,中国领导人没有寻求美国就其疲软的经济做出保证.他还指出,美国将继续敦促中国允许人民币升值,但也明确表示预计未来一年还无法实现这点.[nCN1916453]

--各省(区市)正将辖区内各城市的房地产市场运行情况报送住建部,新一轮楼市限购名单最快8月底出炉.权威人士预计,可能将有30多个二三线城市被纳入限购名单.

**重点行业和公司**

--第一财经日报周二报导,尽管湛江钢铁项目迟迟未获批,但中国宝钢集团重整广东钢铁业的方案发生调整,广东韶钢集团51%股权将被以划拨形式让给宝钢集团,这样宝钢集团的重组成本将大为降低. [nCN1916583]

--武汉钢铁(600005.SS)周二公布,上半年公司实现净利润12.23亿元人民币,同比增长26.56%.[nCN1916719]

--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)高管称,正与其战略股东美国银行(BAC.N)磋商延长彼此的合作协议,并相信对方将长期持有建行部分股份.[nCN1915665]

**海外动向**

--美国股市周一小幅收涨,之前连跌四周,在无刺激买盘动因的情况下,投资者对冒大风险犹豫不决.道琼工业指数.DJI收涨37.00点,或0.34%,报10,854.65点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC下探前期低位2,437点的支撑.(完)