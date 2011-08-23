(重发)《中国股市盘前看点》--8月23日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(重发以修改乱码)
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区及德国,法国8月采购经理人指数(PMI)初值
--中国8月汇丰制造业PMI初值
--中国人寿(2628.HK)中期业绩
--美国7月新屋销售年率
**宏观经济及政策面**
--美国副总统拜登周一称,中国领导人没有寻求美国就其疲软的经济做出保证.他还指出,美国将继续敦促中国允许人民币升值,但也明确表示预计未来一年还无法实现这点.[nCN1916453]
--各省(区市)正将辖区内各城市的房地产市场运行情况报送住建部,新一轮楼市限购名单最快8月底出炉.权威人士预计,可能将有30多个二三线城市被纳入限购名单.
**重点行业和公司**
--第一财经日报周二报导,尽管湛江钢铁项目迟迟未获批,但中国宝钢集团重整广东钢铁业的方案发生调整,广东韶钢集团51%股权将被以划拨形式让给宝钢集团,这样宝钢集团的重组成本将大为降低. [nCN1916583]
--武汉钢铁(600005.SS)周二公布,上半年公司实现净利润12.23亿元人民币,同比增长26.56%.[nCN1916719]
--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)高管称,正与其战略股东美国银行(BAC.N)磋商延长彼此的合作协议,并相信对方将长期持有建行部分股份.[nCN1915665]
**海外动向**
--美国股市周一小幅收涨,之前连跌四周,在无刺激买盘动因的情况下,投资者对冒大风险犹豫不决.道琼工业指数.DJI收涨37.00点,或0.34%,报10,854.65点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC下探前期低位2,437点的支撑.(完)
--整理 林琦; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。