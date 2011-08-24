《中国股市盘前看点》--8月24日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区6月工业新订单

--美国8月19日当周抵押贷款市场指数

--美国7月耐用品(耐久财)订单

**宏观经济及政策面**

--中国国家主席胡锦涛表示,要建立和完善最严格的土地管理制度,当前和今後一个时期,要合理确定新增建设用地规模、结构、时序,降低经济增长对土地资源的过度消耗,确保保障性安居工程用地供应.[nCN1919699]

--美债危机加剧了美元贬值风险,中国央行货币政策委员夏斌周二表示,尽管短期看不排除美元升值可能,但美元长期贬值趋势已出现,而中国政府担忧其高额的外汇储备安全.[nCN1918591]

**重点行业和公司**

--按市值计全球最大的人寿保险公司-中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)公布,2011年上半年净利下滑28%,因市场动荡打击其投资收益.[nCN1918567]公司拟发行300亿元人民币次级债.[nCN8481711]

--中国工业和信息化部部长苗圩表示,未来将从加快推进互联网发展与普及应用,特别是网络基础设施建设以及新技术新业务开发和推广等推进互联网发展.[nCN1919725]

--中青旅控股(600138.SS)周三公告称,控股子公司乌镇旅游股份有限公司已终止H股上市计划,因在预审过程中未能获相关部门支持. [nCN1919831]

--继竞争对手徐工机械(000425.SZ)周二公告其H股计划获批後,三一重工(600031.SS)周三亦公告称,其H股发行计划获得中国证监会批准.[nCN1919795]

**海外动向**

--美国股市周二大涨3%,因市场臆测美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克将暗示会进一步扶助经济,为投资者点燃了在四周大跌後股市最惨淡时期已过去的希望.道琼工业指数.DJI劲扬322.11点,或2.97%,报11,176.76.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC下探前期低位2,437点的支撑.(完)