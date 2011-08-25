《中国股市盘前看点》--8月25日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)公布上半年业绩

--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)公布上半年业绩

--中国石油(0857.HK)(601857.SS)公布上半年业绩

--美国8月20日止当周初请失业金人数

--美联储一周资产负债表状况

**宏观经济及政策面**

--在全球经济可能二次衰退的忧虑情绪加剧,中国物价见顶回落态势隐现之际,官方媒体中国证券报周四刊登社评指出,当前中国宏观调控的基调不会有大的改变,但一些经济领域将迎来政策适当宽松的"时间窗口".[nCN1922623]

--人民日报周四就做好下半年经济工作发表评论员文章称,目前,中国保持经济平稳较快发展的任务仍十分繁重,但推进经济结构调整的大方向不能动摇,为此可以容忍一定程度的增速回调. [nCN1922741]

--瑞士信贷董事总经理、亚洲区首席经济分析师陶冬认为,中国依靠低成本劳动力资源增长的时代即将结束,未来将迎来一个明显的收入增长周期;此外,短期内房价大跌的可能性不大,但是5-7年内房价可能有30%-50%的下跌.

**重点行业和公司**

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)高管周三表示,随着下半年该行定价水平的有望提升,料净息差仍有上升潜力,全年净息差则将稳中有升.[nCN1921763]该行今年中期净利按年升27.9%至665.13亿元人民币.[nCH0075763]

--中国铝业(601600.SS)(2600.HK)周四公告称,全资子公司中国铝业香港公司计划于适当时机在境外发行额度不超过12亿美元、期限不超过10年的债券,募集资金用于支持海外投资项目.[nCN1922641]

--中国南车(601766.SS)公告显示,公司于近期签订或中标了若干项重大项目,合计金额约71.6亿元,约占公司中国会计准则下2010年营业收入的11%.[nCN1922817]

**海外动向**

--美国股市周三连续第二日收涨,市场走势震荡,投资者买入遭重创的金融股,撤出诸如黄金等较安全资产.道琼工业指数.DJI上涨143.95点,或1.29%,报11,320.71.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC下探前期低位2,437点的支撑.(完)