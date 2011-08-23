〔中国债市〕财政部六个月期国库现金定存中标利率6.5%--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月23日电---业内人士周二透露,中国财政部与央行今日进行的中央国库现金管理商业银行六个月定期存款招投标,中标利率6.5%.
本次国库现金定存招标为今年第七期,计划存款量300亿元人民币,起息日为8月23日,到期日2012年2月21日.
今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 300 六个月 1月25日 7月26日 5.90%
二期 300 六个月 3月15日 9月13日 6.23%
三期 300 九个月 4月21日 2012年1月19日 5.70%
四期 400 六个月 5月24日 11月22日 5.50%
五期 500 九个月 6月21日 2012年3月20日 5.90%
六期 300 三个月 7月19日 10月18日 6.03%
七期 300 六个月 8月23日 2012年2月21日 6.50%
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2,400
财政部和央行2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)
--发稿 钟华; 审校 林高丽
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