〔美国个股〕美国银行股价下挫,因其法律债务和增资前景令市场忧心

路透纽约8月22日电---美国银行(BAC.N)周一股价下跌将近8%,至2009年3月以来低点,因投资者担心该行可能需要筹集约500亿美元的资本金,同时亦可能有抵押贷款诉讼方面的额外支付.

该公司债务违约保险成本亦跳涨.

一位Jefferies的策略师在客户报告中大致计算了一下美国银行要满足新的资本金要求,需要筹资多少.

该策略师没有精确给出需要筹资的数目,但表示市场似乎已经对其募股有所准备,并关注发行价的不同会对每股盈馀的影响.Jefferies设想的最坏情况是筹资524亿美元.美国银行周一市值约为650亿美元.

"该公司不得不增资的可能性升高,而近期增加派息几乎什麽可能,"Bahl & Gaynor Investment Counsel投资组合经理人Matt McCormick表示.

CreditSights的分析师在周一的报告中认为,监管机构推行新规需要有数年的过渡,以便让银行有时间提高资本金水平,这可能对美银有利.

不过,CreditSights的分析师认为,如果美银出售其持有的中国建设银行(0939.HK)股份,以巴塞尔三号协议规定计算的一级核心资本比率仅上升0.1个百分点,并不像投资者希望的那麽多.

美银股价周一收跌0.55美元报6.42美元,为标准普尔500指数.SPX成份股中表现最差之一.该股自8月以来已经下挫约35%,市值蒸发掉350亿美元左右.

根据金融数据提供商Markit数据,其债务违约保险成本也跳涨49基点至380基点.

抵押贷款方面的法律债务亦令该银行承压.美银在6月同意以85亿美元了结与一些抵押贷款债券投资者的纠纷.该协议尚待法庭批准,有多方对此表示反对.(完)