〔美国金融〕7月企业资本支出融资57亿美元,较上年同期升2%--ELFA

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月22日电---设备租赁与融资协会(ELFA)周一表示,7月美国企业活动的一项重要指标较上月下滑,不过较上年同期微升,因经济和监管方面的不确定性令许多企业没有进行新支出.
ELFA公布,美国企业7月贷款、租赁和授信额度等资本支出融资为57亿美元,较上年同期升2%,但较6月低22%.
ELFA首席执行长William Sutton表示,"有趣的是,我们看到的所有企业都是在进行(设备)更替,而不是在扩张."
他指出,时值美国国会对减赤和税改问题争执不休、全球经济趋势存在不确定、且金融市场动荡之际,很多企业不愿把钱花在新设备上.
Sutton称,"我们正在看到缓慢而蹒跚的复苏."(完)
--编译 王翔琼;审校 杜明霞
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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