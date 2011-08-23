〔美国金融〕7月企业资本支出融资57亿美元,较上年同期升2%--ELFA

路透纽约8月22日电---设备租赁与融资协会(ELFA)周一表示,7月美国企业活动的一项重要指标较上月下滑,不过较上年同期微升,因经济和监管方面的不确定性令许多企业没有进行新支出.

ELFA公布,美国企业7月贷款、租赁和授信额度等资本支出融资为57亿美元,较上年同期升2%,但较6月低22%.

ELFA首席执行长William Sutton表示,"有趣的是,我们看到的所有企业都是在进行(设备)更替,而不是在扩张."

他指出,时值美国国会对减赤和税改问题争执不休、全球经济趋势存在不确定、且金融市场动荡之际,很多企业不愿把钱花在新设备上.

Sutton称,"我们正在看到缓慢而蹒跚的复苏."(完)