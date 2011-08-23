巴西经济减速,落後于其他金砖国家

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴西利亚8月19日电---巴西总统罗塞夫称，全球经济危机开始波及巴西，但政府将竭尽全力，防止陷入经济衰退。
罗塞夫对当地电台表示，政府主要目标是确保能遏制全球经济危机对巴西的冲击。
她说：“显然，这场危机已(对巴西)产生了影响。”
6月以来巴西经济呈降温迹象，虽然在一定程度上可归咎于欧美经济困境，但国内因素也难辞其咎，包括高利率、制造业活动疲弱以及消费者支出减速等。
一些经济学家近日下调对巴西经济增长预测值。摩根士丹利将巴西今年经济增长率预测值从4%下调至3.7%，明年预测值亦从4.6%调低至3.5%。
巴西报纸《Valor Economico》称，政府亦在考虑将今年经济增长率预测值，从4.5%下调至4%左右。
一些商界领袖和经济学家预计巴西经济增长将减速，今年和未来几年增长率将在3-4%，这样的速度将落後于其他金砖国家以及拉美其他主要经济体。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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