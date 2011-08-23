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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 09:44 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月23日-8月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月23日(二)

悉尼--澳洲央行副总裁巴泰利诺在经济学人举办的领军者系列峰会(Bellwether Series)上讲话(0400).

巴黎--法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)将与德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)会面.

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1100).

都柏林--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在国际统计学会2011年大会上讲话(1505).

加拿大安大略省KINGSTON--加拿大央行副总裁Jean Boivin就该央行的经济展望发表讲话(1600).

华盛顿---美国联邦储备理事会(FED)前主席格林斯潘(Alan Greenspan)出席MeriTalk 2011 Innovation Nation Forum并讲话(1245).

8月24日(三)

巴黎--法国将公布赤字削减方案.

哥本哈根--丹麦政府递交2012年预算提案(0800).

华盛顿--美国国会预算办公室将公布最新的预算和经济展望(1330GMT).

8月25日(四)

奥斯陆--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad对挪威外交代表发表讲话.

斯德哥尔摩--瑞典国家经济研究院(NIER)将公布经济趋势调查(0715).

法兰克福--德国财政部长朔伊布勒出席一场主题为欧洲金融稳定性、监管及货币危机的会议(1015).

英国DONCASTER--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在Doncaster商会发表讲话(1100).

瑞典于默奥--瑞典央行副总裁Svante Oberg就"当前经济形势"讲话(0900).

怀俄明州杰克森霍尔--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫及普雷特出席堪萨斯城联储举办的第35届经济座谈会,主题为"实现长期经济成长最大化"(第一天).

墨尔本--澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常务委员会露面(2330).

斯德哥尔摩--瑞典央行全行委员会会议.

8月26日(五)

怀俄明州杰克森霍尔--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克就"美国经济短期及长期前景",在堪萨斯城联储举办的经济座谈会(第二天)上讲话(1400).

斯德哥尔摩--瑞典央行理事会议.

8月27日(六)

怀俄明州杰克森霍尔--欧洲央行(ECB)总裁特里谢出席堪萨斯城联储举办的经济座谈会(闭幕日)(0825).荷兰央行总裁Klaas Knot出席会议.

意大利里米尼--国际"友谊"论坛年会(闭幕日).意大利经济部长特雷蒙蒂预计出席(0900).

8月29日(一)

暂无重要事件.

8月30日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布8月9日会议记录(1800).

北达科他州俾斯麦--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就"经济前景及反思杠杆的刺激作用"发表讲话(1615).

奥地利阿尔卑巴赫--奥地利财长Maria Fekter出席阿尔卑巴赫2011欧洲论坛并讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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