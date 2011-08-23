《全球重要经济事件一览表》--8月23日-8月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月23日(二)
悉尼--澳洲央行副总裁巴泰利诺在经济学人举办的领军者系列峰会(Bellwether Series)上讲话(0400).
巴黎--法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)将与德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)会面.
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(1100).
都柏林--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在国际统计学会2011年大会上讲话(1505).
加拿大安大略省KINGSTON--加拿大央行副总裁Jean Boivin就该央行的经济展望发表讲话(1600).
华盛顿---美国联邦储备理事会(FED)前主席格林斯潘(Alan Greenspan)出席MeriTalk 2011 Innovation Nation Forum并讲话(1245).
8月24日(三)
巴黎--法国将公布赤字削减方案.
哥本哈根--丹麦政府递交2012年预算提案(0800).
华盛顿--美国国会预算办公室将公布最新的预算和经济展望(1330GMT).
8月25日(四)
奥斯陆--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad对挪威外交代表发表讲话.
斯德哥尔摩--瑞典国家经济研究院(NIER)将公布经济趋势调查(0715).
法兰克福--德国财政部长朔伊布勒出席一场主题为欧洲金融稳定性、监管及货币危机的会议(1015).
英国DONCASTER--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在Doncaster商会发表讲话(1100).
瑞典于默奥--瑞典央行副总裁Svante Oberg就"当前经济形势"讲话(0900).
怀俄明州杰克森霍尔--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫及普雷特出席堪萨斯城联储举办的第35届经济座谈会,主题为"实现长期经济成长最大化"(第一天).
墨尔本--澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常务委员会露面(2330).
斯德哥尔摩--瑞典央行全行委员会会议.
8月26日(五)
怀俄明州杰克森霍尔--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克就"美国经济短期及长期前景",在堪萨斯城联储举办的经济座谈会(第二天)上讲话(1400).
斯德哥尔摩--瑞典央行理事会议.
8月27日(六)
怀俄明州杰克森霍尔--欧洲央行(ECB)总裁特里谢出席堪萨斯城联储举办的经济座谈会(闭幕日)(0825).荷兰央行总裁Klaas Knot出席会议.
意大利里米尼--国际"友谊"论坛年会(闭幕日).意大利经济部长特雷蒙蒂预计出席(0900).
8月29日(一)
暂无重要事件.
8月30日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布8月9日会议记录(1800).
北达科他州俾斯麦--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就"经济前景及反思杠杆的刺激作用"发表讲话(1615).
奥地利阿尔卑巴赫--奥地利财长Maria Fekter出席阿尔卑巴赫2011欧洲论坛并讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。