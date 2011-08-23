惠普发布新款台式电脑

(本文由路透中午网编译提供)

路透旧金山8月22日电---惠普(HPQ.N)周一发布新款台式电脑，而数天前该公司曾透露计划剥离或出售其个人电脑（PC）业务。

惠普宣传称，新产品惠普康柏8200 Elite商用一体机针对企业和公共部门用户。

PC市场收入高但利润低，惠普一直在努力维持经营，而苹果(AAPL.O)iPad等时尚设备抢走了不少消费者。（完）