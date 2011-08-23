惠普发布新款台式电脑

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中午网编译提供)
路透旧金山8月22日电---惠普(HPQ.N)周一发布新款台式电脑，而数天前该公司曾透露计划剥离或出售其个人电脑（PC）业务。
惠普宣传称，新产品惠普康柏8200 Elite商用一体机针对企业和公共部门用户。
PC市场收入高但利润低，惠普一直在努力维持经营，而苹果(AAPL.O)iPad等时尚设备抢走了不少消费者。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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