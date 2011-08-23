〔路透专访〕巴西矿业投资大增,受金属需求推动--Ibram主席

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴西利亚8月22日电---巴西采矿协会(Ibram)主席周一称,巴西矿业投资大增将帮助该国在2015年前实现铁矿石产量倍增和铜产量增加两倍.
Ibram预计,巴西铁矿石产出2015年将从2010年的3.72亿吨增加逾一倍至7.72亿吨.这远高于巴西矿业部2015年产量预估5.85亿吨.
尽管全球经济前景不佳,2011-2015年期间的巴西矿业投资仍预计会增至685亿美元,而此前对2010-2014年期间的投资规模预估为620亿美元.
Ibram主席Paulo Camillo Penna称,全球市场能轻松消化增加的产出.
"哪怕经济放缓,铁矿石供应也比全球现有需求低出许多,"Penna对记者表示."中国和其它发展中国家保持强劲需求."
他称,预计铁矿石价格持于每吨150美元上方的时间将长达五年,尽管届时供应将增加.
据Ibram 2010年的预估,随着淡水河谷(VALE5.SA)Salobo铜矿开采项目等大型项目投产,巴西铜产量将在2015年增加两倍至66.2万吨.
Ibram预计,2011年巴西铁矿石产量将较去年的3.7亿吨增至4亿至4.1亿吨.铜精矿产量将大致持平于2010年水准21万-22万吨.而黄金产量将继续位于60-65吨之间.
巴西矿业规模庞大,品种多样,在过去十年快速增长,Ibram认为2011年巴西矿业产值将可能达500亿美元.
如果上述预估得以实现,那将比2010年的总产值390亿美元跳增逾25%.Penna称,上调预估是基于产量和矿物价格均上升.
Penna还表示,今年对金矿探矿许可证的需求是前所未有的,对未来黄金产量来说是个好兆头.Ibram预测,巴西黄金产量2015年将达94吨,高于2010年的61吨.(完)
--编译 白云;审校 隋芬
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