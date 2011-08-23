〔路透基点〕熔盛重工2.2亿美元贷款案已敲定,九家银行参贷--RLPC

路透香港8月22日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,熔盛重工(1101.HK)2.2亿美元三年期首次贷款案已敲定,总共九家银行参贷.

委托主办行及额度分配行均为法国东方汇理银行,该行参贷规模最大,为4,000万美元.

亦为委托主办行的法国兴业银行承贷3,000万美元.

日本新生银行、东亚银行和三菱东京日联银行为主办行,各自承贷3,000万美元.

作为安排行的国泰世华银行承贷2,000万美元,意大利西雅那银行、彰化银行、华南商业银行和首都银行均为高级经理行,各自承贷1,000万美元.

之前报导该分期还款式贷款的规模为2亿美元,此贷款由中国进出口银行提供担保,平均贷款期限为2.49年,含全部费用的价码为181个基点,利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码130个基点.

熔盛重工是中国最大的民营造船企业,业务涵盖造船、海洋工程、动力工程、工程机械等多个领域.其客户包括Cardiff Marine Inc、Frontline Ltd、Geden Lines和中国海洋石油有限公司(CNOOC).

中国是2010年最大造船国,产量、新订单和现有订单皆超越韩国和日本.(完)