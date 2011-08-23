〔日本经济〕日圆升值正迫使日本企业将生产迁往海外--日经

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月23日电---日本经济新闻开展一项公司高管调查称,近五分之二的日本大公司称,除非日圆升值势头减缓,否则他们将不得不转移部分生产至新兴市场.
日经周一访问的96位公司高管中,70%受访者称,鉴于日圆兑美元汇价徘徊在历史高位附近,他们普遍预料公司获利会大幅下降.
周二早盘,日圆兑美元汇价略低于77水平,距离上周五触及的纪录水平75.94不远.
报导并称,一半的受访者提到,他们准备削减国内的营业费用,48%的受访者有意扩大海外的零部件和原材料采购量,以抵御日圆升值的不利影响.
但仅有47%的受访高管希望日本政府再度干预汇市以压低日圆汇价,46%的受访者敦促降低企业所得税,以协助应对成本推高的日圆汇率.(完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。