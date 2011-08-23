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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 10:02 BJT

〔中国经济〕中国将面临外需疲弱和成本上升的压力--商务部

路透北京8月23日电---中国商务部周二表示,中国将面临外需疲弱和成本上升的压力,而发达经济体债务危机将给新兴市场带来挑战.

商务部副部长蒋耀平在有关中国外贸发展的新闻稿中称,中国贸易发展面临多重压力,包括外需疲弱,成本上升,以及全球竞争加剧.

新闻稿并称,发达国家的债务危机,加剧了包括中国在内的新兴市场的压力,并带来挑战.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽

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