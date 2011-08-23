〔中国经济〕中国将面临外需疲弱和成本上升的压力--商务部

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月23日电---中国商务部周二表示,中国将面临外需疲弱和成本上升的压力,而发达经济体债务危机将给新兴市场带来挑战.
商务部副部长蒋耀平在有关中国外贸发展的新闻稿中称,中国贸易发展面临多重压力,包括外需疲弱,成本上升,以及全球竞争加剧.
新闻稿并称,发达国家的债务危机,加剧了包括中国在内的新兴市场的压力,并带来挑战.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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