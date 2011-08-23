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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 09:58 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元盘整,静候中国数据及澳洲央行官员讲话

路透悉尼/惠灵顿8月23日电---澳元及新西兰元周二原地踏步,因股市重新恢复平静;但对美国经济体质以及欧洲主权债问题的忧虑情绪,令市场对大宗商品货币保持警惕.

澳元兑美元AUD=持稳于1.0400美元,在纽约市场尾盘则报1.0413美元.一周以来,尽管股市出现大幅波动,但澳元一直显示出韧性.自从本月稍早时触及五个月低位0.9927美元以来,澳元已升逾2%.

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