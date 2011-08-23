〔澳新汇市〕澳元及新西兰元盘整,静候中国数据及澳洲央行官员讲话

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿8月23日电---澳元及新西兰元周二原地踏步,因股市重新恢复平静;但对美国经济体质以及欧洲主权债问题的忧虑情绪,令市场对大宗商品货币保持警惕.
澳元兑美元AUD=持稳于1.0400美元,在纽约市场尾盘则报1.0413美元.一周以来,尽管股市出现大幅波动,但澳元一直显示出韧性.自从本月稍早时触及五个月低位0.9927美元以来,澳元已升逾2%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。