〔中国经济〕二季度消费者信心指数环比回落,因高收入预期回缓--尼尔森

路透北京8月23日电---全球资讯和监测公司尼尔森周二发布最新研究报告称,今年二季度中国消费者信心指数为105,较上季度下滑3点,因高收入预期回缓.其中一线城市消费者信心指数维稳,二线城市则小幅下滑.

尼尔森中国消费者信心报告访问了超过3,500位中国消费者,消费者信心指数在100以上表示信心水平乐观,100以下表示相对悲观.

"中国消费者信心指数下降主要是上季度高收入预期在本季度回缓,"尼尔森大中华区总经理饶凯信并指出,随着消费者愈发精打细算,预计未来零售商之间的竞争将进一步升级,特别是在一线城市.

此前数据显示,7月中国社会消费品零售总额同比增长17.2%,继续呈现回落态势;同期,中国居民消费价格指数(CPI)同比涨6.5%,涨幅创37个月新高.分析人士认为,在整体经济调控持续,及价格持续上行的情况下,消费恐难有明显起色.

随着消费市场竞争日益激烈,饶凯信建议,零售商应精确地理解不同细分市场的消费者需求,根据实际需求调整产品供给,以触达目标群体.同时,亦须明确定位高端产品,并确保不断创新.

另外,尼尔森报告表示,从城市级别来看,中国一、三、四线城市二季度信心指数均为102,而一线城市中以广州消费者信心最强,升至106.同时,农村地区消费信心水平依然保持乐观势头,维持于109的高位.

同时,在过去12个月中,快速消费品销售增长继续保持加速上升态势,其中零食和个人护理品类增速最快,分别达到18%和19%.产品创新和消费需求升级是拉动增长的主要引擎.

尼尔森最新一期全球调查显示,二季度全球消费者信心指数下滑至六个季度来最低,较上季度的92点下降3点至89点.(完)