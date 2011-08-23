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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 10:06 BJT

《外汇动态》澳元/美元在8月汇丰中国PMI数据公布前小幅上涨

0150GMT---澳元/美元AUD=D4在8月汇丰中国PMI数据公布前受到轻微支撑,上涨0.1%报1.0400美元.投资者预期该数据将显示中国经济小幅放缓.

技术面看,澳元/美元冲击1.0493-1.0535阻力再次失败,可能跌向1.0310-20,支撑位料在1.0365-70.技术分析暗示,1.0315-1.0482开始的上涨是调整性的,在1.0310-1.0490区域盘整一段时间後可能再次恢复下跌,目标位1.0115.

7月汇丰中国PMI数据降至28个月低位48.9,为2010年7月以来首次低于50,因紧缩政策和全球需求低迷拖累经济增长.(完)

--编译 李富强;审校 孙茉莉

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