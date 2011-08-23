《外汇动态》澳元/美元在8月汇丰中国PMI数据公布前小幅上涨

技术面看,澳元/美元冲击1.0493-1.0535阻力再次失败,可能跌向1.0310-20,支撑位料在1.0365-70.技术分析暗示,1.0315-1.0482开始的上涨是调整性的,在1.0310-1.0490区域盘整一段时间後可能再次恢复下跌,目标位1.0115.