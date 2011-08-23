修正:〔国际油市〕美国原油期货在库存数据公布前上涨,关注利比亚局势

(更正:澄清第一段文意为,投资者仍继续关注利比亚局势进展,以便获知"该"石油输出国组织(OPEC)成员国何时将恢复石油出口)

路透首尔8月23日电---美国原油期货周二在亚洲早盘上涨,延续上一交易日涨势;而投资者仍继续关注利比亚局势进展,以便获知该石油输出国组织(OPEC)成员国何时将恢复石油出口.

价格亦受到上周美国原油库存料减少的支撑.

0126GMT,洲际交易所(ICE)布兰特原油10月期约LCOc1上涨0.25美元,报每桶108.61美元.

美国10月原油期货CLc1上涨0.22美元至每桶84.64美元.布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R仍低于每桶24美元,上周五曾触及26.69美元的纪录高位.

在库存周报出炉前,一项路透调查周一显示,上周美国原油库存料减少,因进口下降.

利比亚领导人卡扎菲(格达费)之子赛义夫(Saif al-Islam)称,过去24个小时里基本被反抗力量占领的首都的黎波里,实际上处在政府军的掌控中,且卡扎菲仍然安全.此前利比亚反抗力量及国际刑事法庭曾宣布卡扎菲已经被捕.

利比亚前石油高官周一表示,利比亚数月後将能够恢复部分石油生产,不过完全恢复到战前水平需要18个月之久.

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在日本经济新闻周二发表的专访中表示,若经济明显趋软且通缩风险再现,美联储将采取行动.[ID:nCN1916589]