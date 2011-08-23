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中国财经 | 2011年 8月 23日 星期二 10:00 BJT

〔中国新债〕山东钢铁集团周五将发行22亿元浮息短期融资券,期限一年

路透上海8月23日电---中国山东钢铁集团有限公司周二公告称,将于周五(26日)在银行间债市簿记建档发行

22亿元人民币浮息短期融资券,基准为半年期定期存款利率,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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山东钢铁集团 22 22 12 8/26簿记建档 中国银行 AAA 8/29 8/30

(浮息,半年定存基准) 招商银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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