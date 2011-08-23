《全球贵金属分析》瑞郎避险光环逐步褪色,突显黄金魅力之所在

* 瑞郎避险魅力减弱,令黄金大放光芒

* 瑞士央行采取措施後,以瑞郎计价的黄金飙升

* 金价或在未来数周穿升每盎司2,000美元

* 以所有主要货币计价的黄金价格上涨

记者 Jan Harvey/Jessica Mortimer 编译 王翔琼/李春喜

路透伦敦8月22日电---瑞士央行遏制瑞郎升值举措将激发投资者对黄金难以满足的需求.因为市场对瑞郎避险价值的信心有所下降,令金价屡创纪录新高.

分析师表示,这可能有助于金价在未来数周内穿升每盎司2,000美元.若金融市场的风险厌恶情绪获得动能,金价或将大幅飙涨.

自瑞士央行8月10日承诺将采取行动打压瑞郎升势以来,瑞郎CHF=EURCHF=已从纪录高位骤降.瑞士央行向汇市挹注流动性,并在远期市场动用外汇互换抛售瑞郎,藉此削弱瑞郎的吸引力.

自此之後,以瑞郎计价的黄金价格XAUCHF=R窜升.这逆转了其最近数月的走势,当时以瑞郎计价的黄金则相对稳定,而以其他主要货币计价的黄金则连番触及纪录高位.

Schneider Foreign Exchange市场分析主管Stephen Gallo表示,"当以欧元、英镑和美元计价的金价飞涨之时,以瑞郎计价的金价却涨的不多.这告诉我们,瑞郎曾被视为是黄金的替代品."

"目前以瑞郎计价的黄金大涨,这或将表明,瑞士央行成功地使瑞郎对于黄金的替代地位动摇."

以瑞郎计价的黄金XAUCHF=R在瑞士央行宣布措施以来累计涨近20%,自2010年6月来首度触及每盎司1,500瑞郎(1,908美元)附近的纪录高点.现货金XAU=在此期间的升幅刚超8%,创略低于1,900美元的纪录高位.