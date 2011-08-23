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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 10:16 BJT

〔伦敦金属〕LME期铜受股市带动上涨0.8%,市场关注PMI数据与FED讲话

路透上海8月23日电---铜价周二上涨,受股市带动,但对全球增长前景的担忧仍然打击投资者人气.

市场将关注今日稍晚公布的中国和欧洲采购经理人指数(PMI),以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五发表的讲话,以寻找交易线索.

0114GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.8%,报每吨8,790美元,上日下跌1.2%.

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