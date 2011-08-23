〔日本股市〕早盘收市回吐涨幅,市场等待8月汇丰中国PMI数据出炉

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月23日电---日本股市日经指数周二在早盘时段的最後数分钟内回吐涨幅,此前因全面逢低买盘上涨;但是从对于主要出口市场的经济以及日圆坚挺影响的担心,仍限制涨幅.
投资者在等待中国公布8月汇丰中国采购经理人(PMI)数据,预计将在中午休息时公布.
日经指数.N225早盘微涨0.1%,收在日内低位8,636.78点.东证股价指数.TOPX亦微涨0.1%,报743.88点.(完)
--编译 洪曦;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。