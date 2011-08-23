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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 10:33 BJT

〔日本股市〕早盘收市回吐涨幅,市场等待8月汇丰中国PMI数据出炉

路透东京8月23日电---日本股市日经指数周二在早盘时段的最後数分钟内回吐涨幅,此前因全面逢低买盘上涨;但是从对于主要出口市场的经济以及日圆坚挺影响的担心,仍限制涨幅.

投资者在等待中国公布8月汇丰中国采购经理人(PMI)数据,预计将在中午休息时公布.

日经指数.N225早盘微涨0.1%,收在日内低位8,636.78点.东证股价指数.TOPX亦微涨0.1%,报743.88点.(完)

--编译 洪曦;审校 龚芳

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