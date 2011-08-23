〔中国新债〕铁道部千亿元发债序幕将启,市场承接无虞但利率趋升(更新版2)

(新增分析师评论和更多背景)

* 铁道部拟发总额不超过1,000亿元人民币企业债--消息

* 首批有望9月发出,规模在200-300亿元--消息

* 按年度惯例发行,债券市场料具承接力--分析师

* 动车事故引发信用疑虑,利率料走高--分析师

路透北京/上海8月23日电---中国"7.23"特大铁路事故已过去一个月,虽然市场对铁道债的信用疑虑未消,但资金需求量大的铁道部还得大步迈开举债脚步.三位消息人士周二表示,铁道部今年度拟发行总额不超过1,000亿元人民币的企业债,首批最快将于9月中下旬发行.

业内人士认为,铁道部今年发债规模较往年并未大幅增加,且其近似国家信用背景,是各大商业银行的超级重要客户,债券市场对此承接力应不存在问题.

不过甬温线动车追尾事故,引发投资者对铁道部运营能力的质疑及对债券信用风险担忧,加之中国银根收紧下债券市场资金面紧张,及铁道部自身财务状况欠佳,料今年铁道债发行利率将高于去年.

"今年银根紧缩,资金面整体比去年要紧张,它的发行利率肯定会比去年要高."北京一券商分析师表示.

他提到,此前铁道部公布自身欠佳财务状况和动车追尾事故,也要求其新债发行给出更高的风险溢价.

华南一券商分析师则称,在近似国家信用基础上,铁道债发出去"问题倒不大,关键看利率."

今年6月以来,银行间债市资金面一度明显吃紧,推动现券收益率上行.其中信用产品收益率更是因城投债地方融资平台风险而明显走高,加上受动车事故及自身财务状况不佳影响,铁道部近期在债市融资一度遇阻.

7月下旬其招标发行的一年期短期融资券(CP)出现了罕见未招满,8月初发行的三个月期超短期融资券(SCP),利率高达5.55%,明显高于二级市场.上周又发行150亿元三个月期(90天)SCP,投资者对其信用忧虑有所纾缓,但中标利率仍高于二级市场估值.

**首批企业债最快于9月发出**

消息人士指出,上述企业债的发行尚在报批程序中,具体发行规模尚未最後确定,这至多1,000亿元的发债计划是铁道部今年的年度企业债拟发行规模,高于去年800亿元的企业债发行量.

中国债券信息网数据显示,铁道部2010年发了四期企业债共计800亿元,期限分为10年和15年.其中15年期品种最高票面利率为4.39%;10年期品种的最高票面利率为4.35%.

一位了解情况的消息人士说,今年度首批企业债"规模在200-300亿元,暂定期限为七年和20年."发行主承销商包括国泰君安、中金公司等.

另一位消息人士表示,首批约300亿元企业债拟于9月中下旬发出.是次发行主承销商包括国泰君安、中金公司等.

路透尚未联络到铁道部对上述消息给予评论.

上述券商分析师表示,铁道部企业债期限一般较长,主要需求方之一为保险公司,而今年保险公司保费收入相对偏少,对铁道部企业债需求将有所抑制,铁道部今年庞大规模的企业债发行有必要争取其他机构的支持.

今年年初至今,铁道部已在银行间债市累计发行短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和超短期融资券(SCP)共计1,400亿元.目前至年底前还有总额350亿元的SCP待兑付.

铁道部上周公布的SCP发行文件显示,所募资金将用于铁路建设、机车车辆购 及运营中的资金周转.数据显示,2011年全国铁路固定资产投资计划总规模为7,455亿元,其中基本建设投资规模为6,000亿元.

至上周SCP发行前,铁道部及下属企业已发行尚未到期的债务融资工具总计为5,600亿元,其中中国铁路建设债券合计金额为3,730亿元、短期融资券合计金额为550亿元、中期票据合计金额为1,020亿元,超短期融资券合计300亿元.

7月23日甬温线发生的动车追尾事故,造成至少40人死亡.事故引起市场对中国高铁、动车的安全性的质疑声.

中国铁道部财务司公布数据显示,由于二季度扭亏,上半年铁道部实现利润总额共计42.9亿元,但负债率则进一步攀升至58.5%.[ID:nCN1870407](完)

(北京钟华对本文亦有贡献)