《外汇专栏》亚洲面临出口困境,美元/新兴亚洲货币可能必将上升

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文作者是路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neal Kimberley; 编译 杜明霞
路透伦敦8月22日电---美国经济前景愈加暗淡可能反而会推高美元兑新兴亚洲货币,因为在西方消费者紧缩开支的情况下,亚洲这些出口导向型经济体步履蹒跚.
这种走势可能会加剧,因很多投资者一直将新兴亚洲地区视作投放资金的安全港,他们最终可能因此方寸大乱.
目前已经出现很多预警信号.
* 美国消费者信心在8月初急剧恶化,降至三十多年以来的最低水平.[ID:nCN1897491]
* 美国最新贸易数据显示,进口和出口量双双下滑.[ID:nCN1893863]
* 由于欧元区多数地区面临金融压力,该地区消费者不大可能随心所欲地花钱.
* 英国7月零售销售增幅不及预估.[ID:nCN1908877]
因此,出口导向型的新兴亚洲经济体及其货币币值的前景,可能比当前汇率所暗示的还要晦暗.
现在已然有一些放缓迹象.
新加坡7月非石油出口意外下滑,电子产品出货连续第六个月萎缩,提高了该国陷入技术性衰退的机率.[ID:nCN1904409]
这种情况看起来与仍位于历史上很低水准的美元/坡元SGD=汇率不大相符.
马来西亚第二季经济成长放缓,尽管符合预期.
不过马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)仍预计能达成经济成长目标,"如果美国或欧洲陷入衰退,或者如果有任何能引起国际金融市场动荡的因素,我们将必须重新评估."
这种立场,与低于3.00的美元/马币(林吉特)MYR=汇率并不协调.
台湾亦下调了全年经济成长预估,尽管继6月出口低于预期後,7月出口增长远胜预估.[ID:nCT0464241][ID:nCT0389040][ID:nCT0473197]
香港第二季国内生产总值(GDP)经季节调整後甚至按季下跌0.5%.[ID:nCH0073211]
**韩国**
7月27日出炉的数据显示,受出口转弱影响,韩国第二季经济增速放缓程度稍大于预估.[ID:nCN1857221]
正如路透热点透视专栏提到的那样,韩国的出口相当于国内生产总值(GDP)的一半,该比例高于日本或中国.[ID:nL6E7JC0AU]
这令韩元兑美元KRW=容易受到全球成长放缓的冲击,鉴于3月时美元还位于1,130韩元上方,目前1,080的汇率可能过低.
亚洲新兴货币汇率并未反映出全球贸易可能放缓的可能性.
美元/新兴亚洲货币可能必将上升.(完)
--译文审校 张涛
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