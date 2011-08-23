《外汇专栏》亚洲面临出口困境,美元/新兴亚洲货币可能必将上升

(本文作者是路透外汇专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 杜明霞

路透伦敦8月22日电---美国经济前景愈加暗淡可能反而会推高美元兑新兴亚洲货币,因为在西方消费者紧缩开支的情况下,亚洲这些出口导向型经济体步履蹒跚.

这种走势可能会加剧,因很多投资者一直将新兴亚洲地区视作投放资金的安全港,他们最终可能因此方寸大乱.

目前已经出现很多预警信号.

* 美国消费者信心在8月初急剧恶化,降至三十多年以来的最低水平.[ID:nCN1897491]

* 美国最新贸易数据显示,进口和出口量双双下滑.[ID:nCN1893863]

* 由于欧元区多数地区面临金融压力,该地区消费者不大可能随心所欲地花钱.

* 英国7月零售销售增幅不及预估.[ID:nCN1908877]

因此,出口导向型的新兴亚洲经济体及其货币币值的前景,可能比当前汇率所暗示的还要晦暗.

现在已然有一些放缓迹象.

新加坡7月非石油出口意外下滑,电子产品出货连续第六个月萎缩,提高了该国陷入技术性衰退的机率.[ID:nCN1904409]

这种情况看起来与仍位于历史上很低水准的美元/坡元SGD=汇率不大相符.

马来西亚第二季经济成长放缓,尽管符合预期.

不过马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)仍预计能达成经济成长目标,"如果美国或欧洲陷入衰退,或者如果有任何能引起国际金融市场动荡的因素,我们将必须重新评估."

这种立场,与低于3.00的美元/马币(林吉特)MYR=汇率并不协调.

台湾亦下调了全年经济成长预估,尽管继6月出口低于预期後,7月出口增长远胜预估.[ID:nCT0464241][ID:nCT0389040][ID:nCT0473197]

香港第二季国内生产总值(GDP)经季节调整後甚至按季下跌0.5%.[ID:nCH0073211]

**韩国**

7月27日出炉的数据显示,受出口转弱影响,韩国第二季经济增速放缓程度稍大于预估.[ID:nCN1857221]

正如路透热点透视专栏提到的那样,韩国的出口相当于国内生产总值(GDP)的一半,该比例高于日本或中国.[ID:nL6E7JC0AU]

这令韩元兑美元KRW=容易受到全球成长放缓的冲击,鉴于3月时美元还位于1,130韩元上方,目前1,080的汇率可能过低.

亚洲新兴货币汇率并未反映出全球贸易可能放缓的可能性.

美元/新兴亚洲货币可能必将上升.(完)