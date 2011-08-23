〔中国债市〕六个月国库现金定存利率创今年新高,贷存比考核激发需求(更新版)

(新增分析师评论)

* 六个月国库现金定存利率6.5%,创今年以来的新高

* 近期流动性重新趋紧及日均贷存比考核,令需求强烈

* 六月期国库现金定存跨中国春节,也添机构需求

路透北京8月23日电---中国财政部周二招标的六个月期国库现金定存中标利率6.5%,创下今年以来的最高水平.近期银行体系流动性再次趋于紧张,且银行存款增加较少,尤其是中小银行日均贷存比考核压力增大,均令机构对国库现金定存的需求强烈.

交易员并表示,该期六个月的国库现金定存到期日为明年2月21日,将会跨越中国传统农历春节,也增添投资者的需求.

业内人士稍早透露,中国财政部与央行今日进行的中央国库现金管理商业银行六个月定期存款招投标,中标利率6.5%.

"资金面短期紧张,存款考核,推高的(利率)."中部一城商行交易员称,尽管该6.5%创新高的"这个利率,也在情理之中".

该交易员并称,现在缺钱的机构很多,各类型金融机构的都有,增加了机构对存款资金的争夺.

中金公司在最近报告中还称,7月份存款负增长导致中小银行贷存比重新回升至70%以上,而日均贷存比考核的实施进一步强化了其对信贷投放的抑制作用.

央行统计数据显示,7月中国金融机构人民币存款减少6,687亿元,同比少增8,166亿元.

本次国库现金定存招标为今年第七期,计划存款量300亿元人民币,起息日为8月23日,到期日2012年2月21日.

财政部和央行上次三个月国库现金定存招标是在7月19日,中标利率5.90%,因部分银行,特别是股份制银行的存款规模增长较快,为满足存贷比指标,资金需求旺盛,大幅推高本期现金定存中标利率.

今年以来已进行的国库现金定期存款招投标具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 300 六个月 1月25日 7月26日 5.90%

二期 300 六个月 3月15日 9月13日 6.23%

三期 300 九个月 4月21日 2012年1月19日 5.70%

四期 400 六个月 5月24日 11月22日 5.50%

五期 500 九个月 6月21日 2012年3月20日 5.90%

六期 300 三个月 7月19日 10月18日 6.03%

七期 300 六个月 8月23日 2012年2月21日 6.50%

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2,400

财政部和央行2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)