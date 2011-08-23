《中国报摘》--其他报纸重要消息8月23日(II)

**证券时报**

--中国铝业(601600.SS)(2600.HK)承诺力争在五年内消除与焦作万方(000612.SZ)在电解铝业务方面的同业竞争.截至6月底,中国铝业持有焦作万方24%股权,为其大股东.

--金正大(002470.SZ)称,拟在贵州省甕安县工业园精细磷化工区投资59.6亿元人民币,建设磷资源循环经济产业园项目,发展磷复肥及相关磷化工产业.

**每日经济新闻**

--据用益信托工作室统计,2011年上半年共有11家信托公司参与成立31款矿产资源信托产品,融资规模近56亿元.与去年同期相比,今年上半年成立数量增加10款,同比增幅47.62%,融资规模比去年同期增长35.18%.

--建设银行(601939.SS)(0939.HK)此前公告称,将向旗下控股寿险公司--建信人寿增资28.917亿元.据悉建行该笔增资或许仅是建信人寿整个增资计划中的一部分而已.建信人寿总裁赵富高表示,"应该是增资60亿元左右."

--保监会批准由一汽财务、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司和一汽轿车(000800.SZ)等企业,共同发起筹建鑫安汽车保险股份有限公司,注册资本5亿元,注册地为吉林省长春市.

**经济参考报**

--清科研究中心发布最新数据显示,今年前七个月物流行业并购完成九起案例.而去年全年物流业并购案例仅为11起.在政策、内因、外因三管齐下的作用下,中国物流行业将启动行业升级和整合的征程.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/宿泱韫; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]