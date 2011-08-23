〔中国贸易〕未来数月进口增长有望快于出口,更多政策鼓励进口--商务部(更新版2)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增更多细节)
* 未来数月进口增长有望快于出口
* 将出台更多政策鼓励扩大进口
* 外贸面临外需不振、成本集中上升等压力
路透北京8月23日电---中国商务部周二预计,在内需增加、政策支持以及国际市场大宗商品价格上涨的共同因素作用下,未来几个月中国进口增长有望快于出口,贸易平衡将进一步改善,并将出台更多政策鼓励进口.
商务部副部长蒋耀平在国新办举行的新闻发布会上并称,综合国内外的情况来分析,预计今年下半年中国对外贸易总体将继续平稳发展,但是增速比去年或略有回落.
"到目前为止,世界经济缓慢复苏,特别是新兴经济体的较快增长,将为我国外贸发展创造一定的有利条件."蒋耀平称.
但他指出,当前国际经济环境更加复杂,世界经济复苏的不确定性和不稳定性上升,发达国家债务危机给包括中国在内的广大新兴市场国家带来的压力和挑战增加.
同时,中国外贸发展正面临外需不振、成本集中上升、国际竞争加剧等多重压力.
中国此前公布7月贸易顺差意外扩至30个月高点,受新兴市场经济稳定增长所支撑.[ID:nCN1889903]
** 更多鼓励进口政策 **
商务部外贸司副司长文仲亮并在同一场合表示,今後中国将更加注意对外贸易的进出口平衡协调发展,进一步从政策、措施上鼓励积极有效地扩大进口.
"包括财税政策等方面我们都会进一步研究怎麽样积极有效的促进进口,同时还将会同相关部门积极推进进口贸易的便利化,"文仲亮表示.
蒋耀平并表示,今年上半年中国已两次调整部分产品的进口关税暂定税率,以促进进口增长.(完)
--发稿 邵晓忆/沈燕/宿泱韫; 审校 林高丽/杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。