〔日本债市〕公债价格在近期大涨後下跌,受获利卖压拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月23日电---日本政府公债价格周二下跌,受获利卖压拖累,此前日本央行将进一步放松货币政策的预期曾激发近期的一波上涨行情.市场人士从美国公债价格下跌和股价反弹中觅得交投线索.
市场人士表示,可能包括日本大型银行在内的部分投资者最近将资金从20年期券转向五年期等中短期债,但目前这一趋势有所缓和.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。