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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 10:59 BJT

〔日本债市〕公债价格在近期大涨後下跌,受获利卖压拖累

路透东京8月23日电---日本政府公债价格周二下跌,受获利卖压拖累,此前日本央行将进一步放松货币政策的预期曾激发近期的一波上涨行情.市场人士从美国公债价格下跌和股价反弹中觅得交投线索.

市场人士表示,可能包括日本大型银行在内的部分投资者最近将资金从20年期券转向五年期等中短期债,但目前这一趋势有所缓和.

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