《美国经济分析》股市大起大落,让分析师忙于调降经济预估

路透华盛顿8月22日电---诺贝尔经济学奖得主萨缪尔森(Paul Samuelson)有过一句名言:在过去五次衰退中,美国股市预测到了其中九次.

这个美国诺贝尔经济学奖第一人的幽默言辞仍被分析师们谨记于心,在金融市场大动後,他们一再下调美国经济成长预估.

就在两周时间里,高盛和摩根大通均两次调降美国国内生产总值(GDP)预估.

这个队伍还在壮大,许多华尔街公司目前认为美国陷入二次衰退的可能性高达50%.

Standish Mellon Asset Management全球宏观策略师Tom Higgins指出:"主要原因是市场动荡对信心造成了打击,并且他们坚信这种信心受损将反映到未来数月的实质经济数据中."

标准普尔500指数.SPX周一收盘已较4月29日触及的近期收盘高位跌落17.6%.这一跌势可谓惨重,但Standish表示,从历史来看这还不是明确的衰退信号.

不过,股价大跌让消费者胆寒,Higgins及其他分析师称,这方面值得注意.汤森路透/密西根大学8月初公布的消费者信心指数创下1980年以来最低.

企业信心也在下降,费城联邦储备银行8月制造业指数降至近两年半低点,就是凸显出这一事实.

高盛周五将美国第三季经济增长环比年率预估下调一整个百分点至1%,并将第四季增长率由2%调降至1.5%.

高盛分析师Zach Pandl称:"调查数据可能受金融市场震荡和债务上限之争影响而太过偏下...但我们不想过于纠缠这个观点.这些都是重要的顺景气循环指标,它们预示着未来增长前景更加疲软."