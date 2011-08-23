〔中港个股〕建设银行旗下建信人寿拟增资60亿元左右--报载

路透上海8月23日电---中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)近日宣布向其旗下合资寿险公司--建信人寿增资28.917亿元人民币後,每日经济新闻周二报导称,建信人寿本次增资总规模估计在60亿元左右.

报导指出,建行宣布的该笔增资或许仅是建信人寿整个增资计划中的一部分而已,并引述建信人寿总裁赵富高表示,"应该是增资60亿元左右."

建信人寿于上月刚挂牌成立,注册资本金8亿元,建行持有51%的股份.台湾中国人寿保险(2823.TW)、中国建银投资公司、上海锦江国际投资管理公司和上海华旭投资公司持股比例分别为19.90%、19.35%、4.90%和4.85%.

报导指出,在建行增资28.917亿元后,其他股东若要维持现有比例,需追加投资,由此计算,建信人寿的增资总额达到约57亿元.不过赵富高表示,目前建信人寿董事会还未召开,其他股东的增资情况将在董事会上讨论.

建信人寿是继交通银行(3328.HK)(601328.SS)的交银康联人寿、北京银行(601169.SS)的中荷人寿之後,第三家鸣锣开市的银行系保险公司.此外,工商银行(1398.HK)(601398.SS)参股金盛人寿、农业银行(1288.HK)(601288.SS)参股嘉禾人寿的申请仍在审批之中.(完)