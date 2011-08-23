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亚洲 | 2011年 8月 23日 星期二 11:04 BJT

《外汇动态》澳元和欧元触及盘中高位,此前汇丰公布中国制造业PMI数据

0255GMT---澳元和欧元触及盘中高位,此前公布的汇丰中国制造业PMI数据高于市场预期.

澳元/美元AUD=D4升0.4%报1.0440美元.欧元/美元EUR=上涨0.2%报1.4387美元,盘中一度高见1.4390.

8月汇丰中国制造业PMI初值为49.8,自上月终值49.3小幅反弹,但仍然处于荣枯分水岭50下方.[ID:nCN1915335](完)

--编译 李富强;审校 张荻

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