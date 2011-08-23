〔中国货币市场〕回购利率涨幅收窄,国库定存注入流动性为市场解困

路透上海8月23日电---中国银行间市场主要回购利率周二早盘继续走高,但短期品种涨幅明显收窄,主要受益于300亿元国库现金定存向市场注入流动性.交易员预计,月底将近,银行备款压力加剧,长期品种利率月底前仍面临上涨压力.

交易员并表示,前期国电电力可转债冻结资金明日将解冻,市场流动性将进一步缓解,隔夜回购利率或将下行.

"可转债(资金)解冻後,隔夜(回购利率)有可能到4%以下,但7天(回购)的就很难说了,毕竟赶上跨月."上海一银行交易员称.

中国财政部周二招标的六个月期国库现金定存中标利率6.5%,创下今年以来的最高水平.近期银行体系流动性再次趋于紧张,且银行存款增加较少,尤其是中小银行日均贷存比考核压力增大,均令机构对国库现金定存的需求强烈.[ID:nCN1917049]

中国大型电力公司--国电电力(600795.SS)上周五发行55亿元人民币可转换公司债券,期限六年.[ID:nCN1904333]其公告并显示,网下申购款将于24日(周三)退还,网上申购资金将于25日(周四)解冻.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

=====================================================================

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.2372 4.0431 +19.41

七天CN7DRP=CFXS 5.1941 4.9955 +19.86

14天CN14DRP=CFXS 5.1319 4.7918 +34.01 --------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.2276 4.0265 +20.11

七天CHICNY7D=CFXS 5.2031 4.9533 +24.98

====================================================================(完)