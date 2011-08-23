〔中国货币市场〕回购利率涨幅收窄,国库定存注入流动性为市场解困

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月23日电---中国银行间市场主要回购利率周二早盘继续走高,但短期品种涨幅明显收窄,主要受益于300亿元国库现金定存向市场注入流动性.交易员预计,月底将近,银行备款压力加剧,长期品种利率月底前仍面临上涨压力.
交易员并表示,前期国电电力可转债冻结资金明日将解冻,市场流动性将进一步缓解,隔夜回购利率或将下行.
"可转债(资金)解冻後,隔夜(回购利率)有可能到4%以下,但7天(回购)的就很难说了,毕竟赶上跨月."上海一银行交易员称.
中国财政部周二招标的六个月期国库现金定存中标利率6.5%,创下今年以来的最高水平.近期银行体系流动性再次趋于紧张,且银行存款增加较少,尤其是中小银行日均贷存比考核压力增大,均令机构对国库现金定存的需求强烈.[ID:nCN1917049]
中国大型电力公司--国电电力(600795.SS)上周五发行55亿元人民币可转换公司债券,期限六年.[ID:nCN1904333]其公告并显示,网下申购款将于24日(周三)退还,网上申购资金将于25日(周四)解冻.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:06 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.2372 4.0431 +19.41
七天CN7DRP=CFXS 5.1941 4.9955 +19.86
14天CN14DRP=CFXS 5.1319 4.7918 +34.01 --------------------------------------------------------------------
人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.2276 4.0265 +20.11
七天CHICNY7D=CFXS 5.2031 4.9533 +24.98
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--发稿 刘昕/曾菱; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。