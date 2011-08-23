俄希望利比亚权力转移结束流血冲突

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月22日电---俄罗斯周一称，希望利比亚反对派夺取政权能结束利比亚流血冲突，并警告其他国家不要插手利比亚内政。
俄外交部声明中称，“利比亚冲突形势急转，所有迹象均表明，权力很快将移至反对派手中。”
“我们希望这将能结束利比亚持续已久的流血冲突。流血冲突给该国人民带来了巨大的灾难和不幸，并令其经济严重受损。”
俄外交部称，其他国家应帮助保护利比亚平民，在流血冲突结束後帮助该国组建合法政府，但不能干预其内政。
“在目前背景下，我们呼吁各国......不要干预利比亚内政，在保护平民和建立合法政府方面提供实际支持。”
目前卡扎菲仍下落不明，俄罗斯非洲特使马格洛夫(Mikhail Margelov)重申，俄罗斯不会为其提供避难。(完)
--编译：程芳 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。