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中国财经 | 2011年 8月 23日 星期二 11:14 BJT

〔中国新债〕横店集团控股周五将发行13亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月23日电---主业为电子电气、医药化工和影视娱乐的中国横店集团控股有限公司周二公告称,

将于周五(26日)在银行间债市簿记建档发行13亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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横店集团控股 28 13 12 8/26簿记建档 中国银行 AA+ 8/29 8/30

光大银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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