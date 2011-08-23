《热点透视》监管当局拥有恰当工具提振银行业,从而安抚市场

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 洪曦

路透伦敦8月22日电---过去四年银行业面临越来越严格的监管规范,但现在可以稍微放松一些.由于市场大跌,经济成长步履蹒跚,银行业现在倾向于避开风险,不敢轻率随意.监管当局若轻抬贵手,或许能鼓励金融机构贷款.

欧美银行的股价已跌到2009年春季的水平,几家最大银行的市值现已低于其有形普通股权益资本,意味着在可预见的未来,它们很难从股票中大举获利.这形同投资者希望银行瘦身.但假如银行真的这麽做,经济成长将更受抑制.

应对危机而生的"宏观-审慎"委员会,有权利放宽对银行业的限制.截至目前为止,这些委员会主要着眼于防止泡沫破裂,但眼下重点可能是刺激金融机构贷款.

有一个比较激烈的建议是放弃或延後实施巴塞尔III银行资本协议.这是错误的.尽管巴塞尔III协议绝非完美,但它却能修正很多会引发信贷紧绷的缺陷.此外,延後实施也不会有什麽效果.巴塞尔III协议要等到2019年才正式生效,虽然各大银行已准备在2013年就达到核心一级资本比率至少为7%的要求.

还好,新巴塞尔协议中有一项专门调和经济周期高低点的工具,这项工具在经济临低谷时格外重要,即因应景气反转的资本缓冲比率,它可以设为风险加权资产的0-2.5%.在景气良好时,资本缓冲应该较高,以防泡沫破裂.同样的,景气不佳时,资本缓冲应该下调.如果监管当局暗示它们将把资本缓冲订在0.5%的低水平,等于向市场释出强力信号--後危机时期的资本重建将接近尾声.

调整因应景气反转的资本缓冲比率不会让银行摆脱控制.全球那些"大到不能倒"的金融机构仍然受到额外资本要求的制约.瑞士等国家还在推动甚至更加严格的监管标准.尽管如此,对于过去四年来收拾上一个景气衰退烂摊子的监管当局而言,现在是时候表明,它们同样有责任避免全球再次踏入危机.(完)