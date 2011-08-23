《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币全线小跌,此前中国公布PMI数据

IFR悉尼8月23日电---交易商称,美元兑日圆以外亚洲货币全线小幅下跌,此前公布的8月汇丰中国采购经理人指数(PMI)尚能为市场所接受.

8月汇丰中国制造业PMI初值为49.8,自上月终值49.3小幅反弹,但仍然处于荣枯分水岭50下方.[ID:nCN1915335]

市场在中国PMI数据公布前保持谨慎,但数据公布後美元/日圆以外亚洲货币触及日内新低.

中国PMI数据或使极其渴望利多消息的市场大大松一口气,并可能为疲软的股市带来转机.有评论人士称,若市场寄望贝南克在杰克森霍尔(Jackson Hole)会议上宣布实施第三轮量化宽松(QE3),是打错了算盘.

很多人认为,几周前美联储才刚刚宣布维持利率不变直到2013年中期,如果接着又宣布QE3将表明官方乱了阵脚.

今日稍早现货金价格突破1,900美元,创下历史新高1911.50美元,随後出现温和的获利了结.

上海黄金交易所将黄金远期合约保证金比例从9%上调至12%,这可能也引发一些抛盘.(完)

--编译 王丽鑫;审校 白云

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