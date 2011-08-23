〔中国新债〕正泰集团下周二将发行5亿元短期融资券,期限一年

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透上海8月23日电---中国正泰集团股份有限公司周二公告称,将于下周二(30日)在银行间债市簿记建档
发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.
正泰集团旗下有上市公司--正泰电器(601877.SS).本期债的具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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正泰集团 10 5 12 8/30簿记建档 农业银行 AA 8/31 9/1
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--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)