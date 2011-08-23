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中国财经 | 2011年 8月 23日 星期二 11:25 BJT

〔中国新债〕正泰集团下周二将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月23日电---中国正泰集团股份有限公司周二公告称,将于下周二(30日)在银行间债市簿记建档

发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

正泰集团旗下有上市公司--正泰电器(601877.SS).本期债的具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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正泰集团 10 5 12 8/30簿记建档 农业银行 AA 8/31 9/1

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴

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