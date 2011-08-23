主要国家经济指标预测--8月24日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月24日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0130 澳洲建筑完工 第二季 +1.1% +0.7%
0800 德国Ifo企业景气判断指数 8月 111.0 112.9
现况指数 120.0 121.4
预期指数 103.0 105.0
0900 欧元区工业订单(较前月) 6月 +0.5% +3.6%
(较上年同期) +12.1% +15.5%
1100 美国抵押贷款市场指数 8月19日当周 -- 716.4
再融资指数 -- 3915.5
1230 美国耐久财(耐用品)订单 7月 +2.0% -1.9%
扣除运输的耐久财订单 -0.5% +0.4%
扣除国防的耐久财订单 +3.2% -1.6%
扣除飞机的非国防耐久财订单 -1.0% +0.4%
1400 美国联邦住房金融局房屋价格(较前月) 6月 -- +0.4%
(较上年同期) -- -6.3%
2100 韩国消费者信心指数 8月 -- 102
2245 新西兰食品价格指数(较前月) 7月 -- +1.4%
2245 新西兰零售销售(较前季) 第二季 +0.6% +0.9%
(较上年同期) +1.2% +3.4%
2301 英国Nationwide消费者信心指数 7月 -- 51.0
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 3,505
外资投资日本股票(亿日圆) -- -4,009
-- 美国建筑许可(万户) 7月修正值 -- 59.7
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 顺差28.25 --
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 49.3 49.7
服务业PMI 56.1 53.5
综合PMI 53.6 --
0728 德国制造业PMI 8月初值 52.0 50.8
服务业PMI 50.4 52.0
综合PMI 51.3 --
0758 欧元区Markit制造业PMI 8月初值 49.7 49.5
服务业PMI 51.5 50.9
综合PMI 51.1 50.1
0900 德国ZEW景气判断指数 8月 负37.6 负25.0
现况指数 53.5 87.0
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 8月 正1 负13
1400 欧元区消费者信心指数 8月 --
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月20日当周 -1.0% --
1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 +0.7% +0.7%
扣除汽车的零售销售(较前月) -0.1% +0.2%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月20日当周 +3.6% --
1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 29.8 31.2
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 负10 --
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(较上月) 7月 顺差1.29 逆差1.50
(较上年同期) 顺差13.1 顺差10.6
进口(亿新西兰元) 35.9 39.5
出口(亿新西兰元) 37.2 37.5 (完)
--整理 李富强;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。