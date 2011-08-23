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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 18:08 BJT

〔表格〕英国8月总工业订单差值为正1,高于路透调查预估的负13

路透伦敦8月23日电---英国工业联盟(CBI)周二公布,8月总工业订单差值为正1,路透调查预估为负13,7月为负10.

月度趋势 8月 7月 6月 5月 4月

总订单 +1 -10 +1 -2 -11

出口订单 0 -8 0 -3 -6

制成品库存 +14 +12 +3 +9 +8

产出预期 +13 +6 +13 +20 +22

国内价格预期 +9 +4 +27 +24 +36 (完)

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--编译 艾茂林;审校 丁琦

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