〔表格〕英国8月总工业订单差值为正1,高于路透调查预估的负13

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月23日电---英国工业联盟(CBI)周二公布,8月总工业订单差值为正1,路透调查预估为负13,7月为负10.
月度趋势 8月 7月 6月 5月 4月
总订单 +1 -10 +1 -2 -11
出口订单 0 -8 0 -3 -6
制成品库存 +14 +12 +3 +9 +8
产出预期 +13 +6 +13 +20 +22
国内价格预期 +9 +4 +27 +24 +36 (完)
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--编译 艾茂林;审校 丁琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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