〔德国数据〕8月ZEW景气判断指数跌至负37.6,降幅远超出市场预估

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 德国8月ZEW景气判断指数为负37.6(路透调查预估为负25.0),7月为负15.1
* 德国8月ZEW现况指数为53.5(预估为87.0),7月为90.6
路透德国曼海姆8月23日电---智库ZEW周二公布的月度调查结果显示,德国8月投资者信心跌幅超乎预期.
数据显示,8月ZEW景气判断指数跌至负37.6,远低于路透调查预估的负25.0,7月为负15.1.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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