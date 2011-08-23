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市场报道 | 2011年 8月 23日 星期二 17:20 BJT

〔德国数据〕8月ZEW景气判断指数跌至负37.6,降幅远超出市场预估

* 德国8月ZEW景气判断指数为负37.6(路透调查预估为负25.0),7月为负15.1

* 德国8月ZEW现况指数为53.5(预估为87.0),7月为90.6

路透德国曼海姆8月23日电---智库ZEW周二公布的月度调查结果显示,德国8月投资者信心跌幅超乎预期.

数据显示,8月ZEW景气判断指数跌至负37.6,远低于路透调查预估的负25.0,7月为负15.1.

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