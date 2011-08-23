〔中国债市动态〕现券收益率窄幅波动,央票招标结果持平缓和升息预期

路透上海8月23日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率窄幅波动.虽然公开市场央行票据发行收益率持平缓和了市场加息预期,不过资金面依然偏紧,且制造业采购经理人指数(PMI)初值反弹表明经济或有企稳,投资者仍不敢贸然做多.

上海一银行交易员称,"早盘有一些小波动,但幅度都不大,央票持平结果出来之後,出现了一些买盘,但PMI公布之後又回去了."

他并表示,PMI指数小幅反弹在一定程度上反映出经济有所企稳,但数值仍然处于荣枯分水岭50下方,所以仅仅一个月的数据或许还不能说明什麽问题,影响效果料有限.

中国央行公开市场周二招标发行的30亿元人民币一年期央票,收益率持平于3.5840%.上周该期限央票发行收益率上调一度引发升息预期,而此次招标结果则极大地平复了市场对升息的担忧情绪.同时,也明示央行此前上调收益率,旨在提高央票吸引力,助力流动性回收,未来或将更倚重公开市场操作手段.[ID:nCN1914467]

汇丰(HSBC)周二公布名为"汇丰PMI预览"的8月初值数据为49.8,自上月终值49.3小幅反弹,显示中国制造业活动仅略微降温,暂缓此前三个月连续恶化的态势.[ID:nCN1915335]

中国银行间市场主要回购利率周二早盘继续走高,资金面仍偏紧.财政部上午招标的六个月期国库现金定存中标利率6.5%,创下今年以来的最高水平.近期银行体系流动性再次趋于紧张,且银行存款增加较少,尤其是中小银行日均贷存比考核压力增大,均令机构对国库现金定存的需求强烈.[ID:nCN1917049]

北京时间11:27时,银行间债市剩馀期限将近1.9年的央行票据1001060券最新双边报价tCN1001060=CFXM为3.99%/3.94%,上日尾盘报4.02%/3.96%.(完)