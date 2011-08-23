〔德国数据〕8月综合PMI初值下滑至51.3,创下2009年7月以来最低

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 德国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值为52.0(预估为50.8,7月终值为52.0)
* 8月服务业PMI初值为50.4(预估为52.0,7月终值为52.9)
* 8月综合PMI初值为51.3,是2009年7月以来最低(7月终值为52.5)
路透柏林8月23日电---周二公布的采购经理人调查初值显示,德国8月企业活动创下25个月来最为低迷的水平,因新订单下滑.这表明作为欧洲最大的经济体,德国经济未来几个月可能会陷入停滞.
德国8月综合采购经理人指数(PMI)初值降至51.3,7月终值为52.5.
该指数为2009年7月以来最低,略高于荣枯分水岭50,表明企业活动仅微幅增长.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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