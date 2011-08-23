〔德国数据〕8月综合PMI初值下滑至51.3,创下2009年7月以来最低

* 德国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值为52.0(预估为50.8,7月终值为52.0)

* 8月服务业PMI初值为50.4(预估为52.0,7月终值为52.9)

* 8月综合PMI初值为51.3,是2009年7月以来最低(7月终值为52.5)

路透柏林8月23日电---周二公布的采购经理人调查初值显示,德国8月企业活动创下25个月来最为低迷的水平,因新订单下滑.这表明作为欧洲最大的经济体,德国经济未来几个月可能会陷入停滞.

德国8月综合采购经理人指数(PMI)初值降至51.3,7月终值为52.5.